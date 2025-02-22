«Они как будто незрелых груш наелись…» Орбан оценил состояние лидеров ЕС, не допущенных на переговоры по Украине

Лидеры стран Евросоюза, оскорбленные своим неучастием в переговорах по Украине, похожи на людей, которые объелись незрелых груш. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – сказал Орбан, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее Орбан неоднократно иронизировал над европейскими чиновниками и лидерами большинство государств ЕС. В частности, перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября премьер-министр Венгрии заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас «ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа – Россия и США – сидят в креслах и разговаривают».

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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