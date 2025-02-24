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Британия выполнила обещание о расширении антироссийских санкций

Фото: FreePik

Великобритания расширила антироссийские санкции, которые касаются, в том числе, нефтяных танкеров, которые якобы связаны с транспортировкой российских энергоносителей. Как следует из заявления Соединенного Королевства, всего ограничения расширяются более чем на сто позиций, включая физических лиц и компаний, в.

Так, под рестрикции попали гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, замглавы МЧС России Денис Попов, сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев и ряд других персон.

В «черном списке» оказались группы «Авилон», «Русская энергия» и «Сибантрацит», а также компании, бизнесмены и должностные лица из других государств, включая министра обороны КНДР Но Гван Чхоля.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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