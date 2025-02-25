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В Европе заявили о давно заключенной с Киевом сделке по полезным ископаемым

Фото: ec.europa.eu

Европа с 2021 года сотрудничает с Киевом по добыче критически важных полезных ископаемых на основании меморандума. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

«С 2021 года Европейский союз приступил к партнерству с Украиной по критически важным природным ископаемым. Это соглашение было оформлено меморандумом о взаимопонимании, подписанным четыре года назад <...> В нем речь идет не только об обеспечении снабжения Европейского союза такими ископаемыми, но также о взаимовыгодном для обеих сторон сотрудничестве», – цитирует его «Интерфакс».

«Речь о сотрудничестве с Украиной, а не о вступлении в конкуренцию, в частности, с Соединенными Штатами», – уточнил Ранье.

По его словам, находясь накануне в Киеве, где прошло совместное заседание Еврокомиссии и правительства Украины, Еврокомиссия подтвердила намерение работать на основе меморандума о взаимопонимании и усилить это выгодное для всех партнерство.

Представители ЕК на брифинге подтвердили, что знают из прессы об обсуждаемом Киевом с Вашингтоном соглашении о редкоземельных металлах, однако не смогли внятно ответить, был ли Евросоюз официально проинформирован об этом Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о редкоземельных металлах уже в скором времени.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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