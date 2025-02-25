Польша подготовила для Киева новый пакет военной помощи

Польша готовится передать киевскому режиму очередную партию военной помощи стоимостью более чем 200 млн евро. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы предоставили Украине много донаций. Сейчас мы готовим очередную, 46-ю, стоимостью более чем 200 миллионов евро», – цитирует РИА «Новости» его заявление после окончания заседания кабинета министров.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава предоставит Киеву очередной 45-й транш помощи на сумму в 100 млн евро.

Варшава, Светлана Антонова

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