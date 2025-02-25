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Польша подготовила для Киева новый пакет военной помощи

Фото: pixabay.com

Польша готовится передать киевскому режиму очередную партию военной помощи стоимостью более чем 200 млн евро. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы предоставили Украине много донаций. Сейчас мы готовим очередную, 46-ю, стоимостью более чем 200 миллионов евро», – цитирует РИА «Новости» его заявление после окончания заседания кабинета министров.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава предоставит Киеву очередной 45-й транш помощи на сумму в 100 млн евро.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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