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Вторник, 25 февраля 2025, 22:17 мск

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Британия созывает европейский саммит по Украине

Фото: официальный сайт президента Украины

В предстоящие выходные Великобритания примет саммит европейских лидеров. Как сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, главной темой обсуждения станет украинский конфликт.

«Я приму [представителей] ряда стран в уикенд для продолжения обсуждения того, как нам двигаться дальше вместе с союзниками в свете сложившейся ситуации», – цитирует ТАСС его заявление, сделанное на пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Как считает посольство РФ в Лондоне, судя по последним событиям, Британия попытается помешать мирному урегулированию на Украине.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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