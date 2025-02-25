В предстоящие выходные Великобритания примет саммит европейских лидеров. Как сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, главной темой обсуждения станет украинский конфликт.
«Я приму [представителей] ряда стран в уикенд для продолжения обсуждения того, как нам двигаться дальше вместе с союзниками в свете сложившейся ситуации», – цитирует ТАСС его заявление, сделанное на пресс-конференции на Даунинг-стрит.
Как считает посольство РФ в Лондоне, судя по последним событиям, Британия попытается помешать мирному урегулированию на Украине.
Лондон, Светлана Антонова
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