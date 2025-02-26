В США создадут спецреестр для регистрации нелегальных мигрантов

В США намерены создать реестр, в котором зарегистрируют иностранцев, находящихся на территории Штатов нелегально. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий проект.

Все мигранты, включая детей от 14 лет, должны будут зарегистрироваться в реестре, предоставив отпечатки пальцев и адреса проживания.

У мигрантов будет один месяц на то, чтобы предоставить данные. Отказ от регистрации повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Создание спецреестра – это новый подход в миграционной политике США. Ранее за незаконное нахождение в Соединенных Штатах нелегала могли только задержать и депортировать.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube