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Киев ещё не согласовал с Вашингтоном ресурсную сделку – глава Госдепа США

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Вашингтон не согласовал с Киевом сделку по минеральным ресурсам. Как сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, работа по документу ещё продолжается.

«Я не могу подтвердить это (согласование сделки). Очевидно, наш министр финансов (Скотт) Бессент, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте», – сообщил Рубио в интервью телеканалу Fox News, которое цитирует РИА «Новости».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине». Более того, как отмечал американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны сначала подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона. При этом глава киевского режима в комментариях делал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией. Позже Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

Накануне сообщалось, что Киев все-таки готов к ресурсной сделке, объем которой в Белом доме оценивают в триллион долларов с учетом пересмотренных условий. Западные СМИ утверждали, что документ будет подписан до конца февраля.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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