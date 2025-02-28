На митинге в Афинах протестующих разгоняли слезоточивым газом

В Греции проходит митинг, участники которого требуют справедливого расследования железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек. Полиция применила спецсредства для разгона протестующих.

Несколько тысяч человек собрались на площади Синтагма. Полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ, этому предшествовали подрывы светошумовых гранат. Часть демонстрантов разбежалась, другие начали бросать предметы в полицейских, передает РИА «Новости».

О числе пострадавших не сообщается. Очевидцы сообщили, что как минимум один человек был ранен, судя по внешнему виду, это фотожурналист.

Митинги проходят по всей Греции и в десятках городах за рубежом. Протестующие требуют справедливого расследования причин железнодорожной аварии, произошедшей в 2023 году. Тогда пассажирский поезд Афины-Салоники с 350 пассажирами и грузовой состав столкнулись около городка Темпи. Оба состава двигались по одному пути.

В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на учебу студенты, 81 человек получил серьезные, 99 – легкие травмы. Эксперты государственной организации по расследованию происшествий на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности.

Афины, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube