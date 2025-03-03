В Турции в аварии с автобусом пострадали 37 человек

Автобус с туристами вылетел в кювет в Турции. По предварительным данным, пострадали 37 человек.
Транспорт пересек границу с Грецией и следовал в турецкий город Измир. В салоне находились 44 туриста, которые возвращались с карнавала Ксанти.
В районе Гелиболу города Чанаккале автобус вылетел с трассы. 37 пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Предположительно, водитель уснул за рулем. По словам пассажиров, автобус около пяти часов простоял на греческой границе.
Анкара, Зоя Осколкова
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