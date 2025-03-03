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Понедельник, 3 марта 2025, 12:35 мск

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В Турции в аварии с автобусом пострадали 37 человек

Автобус с туристами вылетел в кювет в Турции. По предварительным данным, пострадали 37 человек.

Транспорт пересек границу с Грецией и следовал в турецкий город Измир. В салоне находились 44 туриста, которые возвращались с карнавала Ксанти.

В районе Гелиболу города Чанаккале автобус вылетел с трассы. 37 пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Предположительно, водитель уснул за рулем. По словам пассажиров, автобус около пяти часов простоял на греческой границе.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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