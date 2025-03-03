Трамп назвал «худшим» заявление Зеленского об украинском конфликте

Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о нескором завершении украинского конфликта является «худшим заявлением», считает президент США Дональд Трамп. По его словам, совсем не понятно, как Киев намерен воевать без поддержки Вашингтона, на помощь которого он надеется.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет с этим мириться! Это то, что я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока он имеет американскую поддержку, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявила, что они не могут выполнять работу без США – вероятно, не очень хорошее заявление, сделанное с точки зрения проявления силы против России. О чем они думают?» – прокомментировал Трамп в своей соцсети нынешнюю ситуацию.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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