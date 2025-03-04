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Мексика готовит ответные пошлины для США

Фото: Freepik

Мексика намерена ввести ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье», – уточнила глава государства (цитата по РИА «Новости»).

Сегодня вступило в силу решение США о 25-процентных импортных пошлинах на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках наркотиков.

Мехико, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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