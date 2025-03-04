Мексика готовит ответные пошлины для США

Мексика намерена ввести ответные меры на повышение пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье», – уточнила глава государства (цитата по РИА «Новости»).

Сегодня вступило в силу решение США о 25-процентных импортных пошлинах на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках наркотиков.

Мехико, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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