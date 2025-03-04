Трамп грозит Канаде ужесточением пошлин в случае ответных мер

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении импортных пошлин на товары из Канады в случае ответных мер со стороны Оттавы.

«Пожалуйста, объясните [премьер-министру Канады] Трюдо, что, если он в знак возмездия поднимет пошлины в отношении США, мы незамедлительно предпримем ответные меры и повысим пошлины еще настолько же», – подчеркнул американский лидер в своей социальной сети.

Сегодня вступил в действие указ Трампа о 25-процентном повышении импортных пошлин для товаров из Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответные меры и заявил, что в этой торговой войне не будет победителей.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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