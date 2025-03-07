У берегов Йемена четыре лодки с мигрантами потерпели крушение

У берегов Йемена утонули сразу четыре лодки с нелегальными мигрантами. Два человека погибли, более 180 числятся пропавшими без вести.
Суда потерпели крушение у берегов Йемена и Джибути, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ). На данный момент известно о двух погибших, еще 186 мигрантов пропали без вести.
Предположительно, причиной кораблекрушения стали превышения допустимых нагрузок лодок, а также плохие погодные условия.
По данным МОМ, в 2024 году число беженцев, погибших на миграционных маршрутах между странами Африканского Рога и Йеменом, достигло максимума за всю историю.
Сана, Зоя Осколкова
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