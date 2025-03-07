российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 марта 2025, 15:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

У берегов Йемена четыре лодки с мигрантами потерпели крушение

Фото: Freepik

У берегов Йемена утонули сразу четыре лодки с нелегальными мигрантами. Два человека погибли, более 180 числятся пропавшими без вести.

Суда потерпели крушение у берегов Йемена и Джибути, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ). На данный момент известно о двух погибших, еще 186 мигрантов пропали без вести.

Предположительно, причиной кораблекрушения стали превышения допустимых нагрузок лодок, а также плохие погодные условия.

По данным МОМ, в 2024 году число беженцев, погибших на миграционных маршрутах между странами Африканского Рога и Йеменом, достигло максимума за всю историю.

Сана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

Спецслужбы пресекли канал нелегальной миграции в Мариуполе / На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию сотен мигрантов / В США создадут спецреестр для регистрации нелегальных мигрантов / Жалоб на мигрантов в СК в 2024 году стало больше в семь раз / Глава Татарстана подписал антимигрантский указ / В Нидерландах отказывающиеся платить за проезд беженцы нападают на железнодорожников / В Мексике ввели режим ЧС из-за массовой высылки мигрантов из США / За 2024 год из России депортировали больше 80 тысяч мигрантов-нелегалов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция,