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Теперь за деньги: Евросоюз нашел коммерческий вариант замены Starlink для ВСУ

Фото: FreePik

В Брюсселе заявили о готовности заменить потребности вооруженных формирований Украины в спутниковой Интернет-связи в случае отключения американской системы Starlink. Как уточнили в Еврокомиссии, это может быть сделано на коммерческой основе.

«Что касается исключительно военной области, мы также имеем необходимые возможности, но это уже в коммерческих рамках частных предприятий», – сказал пресс-секретарь ЕК Тома Ренье (цитата по «Интерфаксу») на брифинге в Брюсселе.

По его словам, «на военном уровне такие потребности могут быть обеспечены в нынешнем контексте Европейским союзом, но тогда должны быть подписаны коммерческие контракты».

Ранее глава компании SpaceX, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что система Starlink является «хребтом украинской армии», без которой она не сможет действовать, и пригрозил её отключением.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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