В США запустили мобильное приложение для «самодепортации» нелегалов

Власти США разработали мобильное приложение, с помощью которого нелегальные мигранты могут добровольно покинуть страну. Такая честность, как утверждают в Вашингтоне, дает иностранцам шанс на законное возвращение в Штаты в будущем.
Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных штатов анонсировала мобильное приложение CBP Home. Желающие могут добровольно проинформировать о своем желании покинуть США.
Воспользовавшиеся приложением нелегалы в будущем могут рассчитывать на возвращение в США на законных основаниях.
Ранее американские власти анонсировали создание спецреестра нелегальных мигрантов. Все иностранцы, включая детей от 14 лет, должны будут зарегистрироваться в реестре, предоставив отпечатки пальцев и адреса проживания. Отказ от регистрации повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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