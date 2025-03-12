Белград исправил ошибку в голосовании за антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил, что Белград отозвал голос в ООН по антироссийской резолюции по Украине, в которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия.

Джурич уточнил, что Сербия внесла изменения в секретариате ООН, и теперь официально «воздержалась» относительно этой резолюции, передает РИА «Новости».

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал ошибкой голосование сербской делегации «за» документ и извинился перед гражданами своей страны.

Белград, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube