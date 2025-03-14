Португалия отказывается от закупки американских истребителей

Португалия рассмотрит альтернативу на замену американских истребителей F-16 вместо американских же F-35. Об этом заявил министр обороны страны Нуну Мело.

Глава минобороны Португалии указал на продемонстрированную новой администрацией США геостратегическую позицию в контексте НАТО и международных отношения. По словам Мело, предсказуемость союзников Португалии в этом вопросе является «большим преимуществом, которое следует учитывать».

«Мы должны верить, что при любых обстоятельствах эти союзники будут на нашей стороне. <...> И этот наш союзник, который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих, во всем, что связано с тем, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях», – пояснил министр.

Мело добавил, что рассматривается несколько вариантов европейского производства. При этом министр не стал отвечать на вопрос, могут ли французские истребители заменить F-16.

Ранее сообщалось, что Германия может отказаться от покупки 35 американских истребителей F-35A на сумму 8,3 млрд евро, если в них будет встроен дистанционный «аварийный выключатель». Сомнения возникли из-за последних решений американской администрации. Напомним, Вашингтон дистанционно отключил на переданных ВСУ реактивных системах залпового огня HIMARS возможность обнаружения и захвата цели.

Лиссабон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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