В Словакии зафиксировали рост радиации из-за чернобыльской древесины

На востоке Словакии зафиксировали повышенный уровень радиации. Предположительно, источником стала древесина, поставляемая из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Превышение показателей уровня радиации обнаружили в населенном пункте Вышне-Немецке. Выяснилось, что «фонит» дерево, которое привезли из Чернобыля. В материале превышен уровень содержания цезия-137.
Как отметил представитель финансового управления Даниэль Сукупа, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. Должностные лица управления обратились в соответствующие органы для расследования.
Специалисты оценят потенциальные риски для населения.
Братислава, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»