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В Словакии зафиксировали рост радиации из-за чернобыльской древесины

Фото: Reuters

На востоке Словакии зафиксировали повышенный уровень радиации. Предположительно, источником стала древесина, поставляемая из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Превышение показателей уровня радиации обнаружили в населенном пункте Вышне-Немецке. Выяснилось, что «фонит» дерево, которое привезли из Чернобыля. В материале превышен уровень содержания цезия-137.

Как отметил представитель финансового управления Даниэль Сукупа, утечек радиоактивных материалов не зафиксировано. Должностные лица управления обратились в соответствующие органы для расследования.

Специалисты оценят потенциальные риски для населения.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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