Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена в том, что тот устроил «бардак» в отношениях Вашингтона и Москвы. Действующий глава Белого дома пообещал навести порядок в отношениях двух стран.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (и во все остальное), но я собираюсь нас вытащить», – написал Трамп в своей соцсети.

«Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никогда не увидят. Таких будет значительно больше, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательных договоренностей с Россией», – полагает президент США.

Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если он в тот период занимал пост президента США. По его словам, на страну сильно повлияли сфальсифицированные выборы. «Люди, которые сделали это с нами, должны сидеть в тюрьме», – заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России о немедленном прекращении огня на Украине. При этом американский лидер надеется, что это произойдет без давления, которое Вашингтон может оказать на Москву. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия в зоне спецоперации, но это должно привести к долгосрочному миру.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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