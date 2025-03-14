российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 марта 2025, 16:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп пообещал избавиться от «бардака» в отношениях США и России

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена в том, что тот устроил «бардак» в отношениях Вашингтона и Москвы. Действующий глава Белого дома пообещал навести порядок в отношениях двух стран.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (и во все остальное), но я собираюсь нас вытащить», – написал Трамп в своей соцсети.

«Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никогда не увидят. Таких будет значительно больше, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательных договоренностей с Россией», – полагает президент США.

Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если он в тот период занимал пост президента США. По его словам, на страну сильно повлияли сфальсифицированные выборы. «Люди, которые сделали это с нами, должны сидеть в тюрьме», – заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России о немедленном прекращении огня на Украине. При этом американский лидер надеется, что это произойдет без давления, которое Вашингтон может оказать на Москву. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия в зоне спецоперации, но это должно привести к долгосрочному миру.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

НАТО отказывается от Украины / Массовые сокращения персонала грозят Агентству нацбезопасности США / Осторожный оптимизм: Путин намерен созвониться с Трампом / Португалия отказывается от закупки американских истребителей / В США рыбаки выловили мумию женщины / В США пассажирский лайнер сгорел в аэропорту / США готовы аннексировать Гренландию / Трамп оценил переговоры с Москвой по Украине и выразил намерение встретиться с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,