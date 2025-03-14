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Генсек НАТО ожидает нормализацию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте высказался за нормализацию отношений с РФ после завершения войны в Украине. Об этом он сказал в интервью западным СМИ.

«В долгосрочной перспективе Россия существует. Я имею в виду, что Россия никуда не денется. И у меня было много дел с президентом Путиным до 2014 года. В первые четыре года моего пребывания на посту премьер-министра у нас было много переговоров. И я думаю, что это нормально, если бы война прекратилась, чтобы Европа как-то, шаг за шагом, а также США, шаг за шагом, восстановили нормальные отношения с Россией», – заявил Рютте.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что пока на Россию нужно «продолжать оказывать давление, чтобы убедиться, что они готовы к серьезным переговорам».

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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