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Жертвами урагана и торнадо в США стали более 30 человек

В США в результате ураганного ветра и торнадо погибли не менее 34 человек. Об этом сообщает американская пресса.

Как уточняется, за последние сутки было зафиксировано более 40 торнадо в Алабаме, Миссури, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Иллинойсе, Индиане и Теннесси. В зоне экстремальных погодных условий оказались более 100 млн человек.

Вместе с тем в Оклахоме была объявлена эвакуация из-за распространения пожаров. Зафиксировано более 130 очагов возгорания, уничтожены или повреждены почти 300 домов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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