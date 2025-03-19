В Китае ученого приговорили к смертной казни за шпионаж

В Китае приговорили к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института. Он продал секретные данные иностранной разведке.

Как установили следователи, младший сотрудник одного из научно-исследовательских институтов обиделся на руководство за то, что его не повышали по службе, и решил уволиться. При это он скопировал себе секретные данные, чтобы в дальнейшем иметь возможность отомстить начальству.

После увольнения мужчина устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, но в какой-то момент просчитался и накопил долги. Расплатиться с задолженностью он планировал с помощью секретных сведений, которые продал иностранным спецслужбам.

На допросе подозреваемый признал вину. Суд приговорил мужчину к смертной казни.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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