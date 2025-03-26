В Европе заявили, что нелегальная миграция разрушила Шенгенскую зону

Нелегальная миграция разрушила саму идею Шенгенской зоны. Выход одной страны способен повлечь «эффект домино». Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

«Шенгенская зона была создана 30 лет назад, чтобы граждане ЕС могли путешествовать из одной страны в другую без пограничного контроля. Это также облегчило перевозку грузов, водителям фур не приходилось часами или даже днями стоять на границе, продукты питания стали дешевле, так что это было большое достижение. Но все испортила нелегальная миграция, начавшаяся в 2015 году», – сказал Шпётле РИА «Новости».

Внутри шенгенской зоны вернулись к частичному погранконтролю, так как Брюссель не хочет пресекать нелегальную миграцию. В настоящее время есть шанс на сохранение свободных границ, однако резонансный теракт с участием мигрантов может привести к тому, что лидер одной из стран ЕС «найдет достаточно политической воли и заявит о выходе из шенгена».

«Конечно, тогда это может вызвать «эффект домино», тогда и другие страны скажут то же», – сказал политолог, добавив, что пока даже страны с консервативными правительствами, как в Венгрии, сосредоточены на защите внешних границ ЕС и не нацелены на выход из Шенгенской зоны.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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