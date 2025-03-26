российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 12:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Европе заявили, что нелегальная миграция разрушила Шенгенскую зону

Фото: официальный аккаунт Европарламента в соцсетях

Нелегальная миграция разрушила саму идею Шенгенской зоны. Выход одной страны способен повлечь «эффект домино». Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

«Шенгенская зона была создана 30 лет назад, чтобы граждане ЕС могли путешествовать из одной страны в другую без пограничного контроля. Это также облегчило перевозку грузов, водителям фур не приходилось часами или даже днями стоять на границе, продукты питания стали дешевле, так что это было большое достижение. Но все испортила нелегальная миграция, начавшаяся в 2015 году», – сказал Шпётле РИА «Новости».

Внутри шенгенской зоны вернулись к частичному погранконтролю, так как Брюссель не хочет пресекать нелегальную миграцию. В настоящее время есть шанс на сохранение свободных границ, однако резонансный теракт с участием мигрантов может привести к тому, что лидер одной из стран ЕС «найдет достаточно политической воли и заявит о выходе из шенгена».

«Конечно, тогда это может вызвать «эффект домино», тогда и другие страны скажут то же», – сказал политолог, добавив, что пока даже страны с консервативными правительствами, как в Венгрии, сосредоточены на защите внешних границ ЕС и не нацелены на выход из Шенгенской зоны.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

В США запустили мобильное приложение для «самодепортации» нелегалов / У берегов Йемена четыре лодки с мигрантами потерпели крушение / Спецслужбы пресекли канал нелегальной миграции в Мариуполе / На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию сотен мигрантов / В США создадут спецреестр для регистрации нелегальных мигрантов / Жалоб на мигрантов в СК в 2024 году стало больше в семь раз / Глава Татарстана подписал антимигрантский указ / В Нидерландах отказывающиеся платить за проезд беженцы нападают на железнодорожников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа, Нелегальная миграция,