НАТО берет под свое крыло военную помощь стран-членов альянса для Киева

Североатлантический альянс берет под свой контроль передачу Киева вооружений и военной техники из стран-членов НАТО. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО», – цитирует его заявление РИА «Новости».

«До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией», – пояснил прольский министр.

Косиняк-Камыш также уточнил, что данная миссия НАТО также будет руководить «обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций».

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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