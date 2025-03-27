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Саммит проукраинской коалиции в Париже высказался за удовлетворение военных потребностей Киева

Фото: ec.europa.eu

Проукраинская коалиция западных государств, к которой присоединились около 30 стран, решила удовлетворить военные и финансовые потребности Киева. Об этом сообщила по итогам парижского саммита председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«И здесь я могу сказать, что мы выделим часть Евросоюза из кредитов G7 для Украины», – сообщила глава ЕК, добавив, что одновременно планируется продолжить санкционное давление на Россию. «Было совершенно ясно, что санкции остаются в силе. То, чего мы хотим, – это справедливое и прочное мирное соглашение», – заявила фон дер Ляйен (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

По ее словам, третье решение касается «долгосрочной поддержки Украины и нашей собственной европейской оборонной позиции». «Здесь, конечно, решающее значение имеет план Readiness 2030 (прежнее название ReArm Europe). Он предусматривает до 800 млрд евро для инвестиций государств-членов в оборону. А это означает, например, совместные закупки с Украиной в Европейском союзе, но также и в украинской оборонной промышленности. Это укрепляет оборонно-промышленную базу Украины», – объяснила председатель ЕК.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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