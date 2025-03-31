Швейцария возбудила дела против наемников ВСУ

В Швейцарии началось расследование в отношении 14 предполагаемых военных наемников, служащих в украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Швейцарской военной юстиции Флориана Мензи.
«В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине», – сказал Мензи.
Как отмечается, в Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
В конце февраля сообщалось, что в России возбуждены уголовные дела против 845 иностранцев из 55 государств по подозрению в наемничестве в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины.
Берн, Светлана Антонова
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