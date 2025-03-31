Швейцария возбудила дела против наемников ВСУ

В Швейцарии началось расследование в отношении 14 предполагаемых военных наемников, служащих в украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Швейцарской военной юстиции Флориана Мензи.

«В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине», – сказал Мензи.

Как отмечается, в Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

В конце февраля сообщалось, что в России возбуждены уголовные дела против 845 иностранцев из 55 государств по подозрению в наемничестве в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины.

Берн, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube