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В Австралии более 100 тысяч домашних животных погибли из-за паводка

В Австралии скотоводы подсчитывают убытки из-за паводков. По их словам, более 100 тысяч животных погибли или пропали без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

Наводнения обрушились на Квинсленд. Паводковые воды и оползни повредили более 3,1 тыс. км ограждений и около 7 тыс. км частных дорог.

Всего в Квинсленде насчитывается 13,3 млн голов рогатого скота, из них 2,7 млн овец и примерно 713 тысяч коз. По предварительным данным, 105 348 животных пропали без вести или погибли.

Представители отрасли отметили, что последствия от стихийного бедствия могут оказаться катастрофическими для австралийских скотоводов.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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