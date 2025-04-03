Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ и атаковала дубинками протестующих на студенческой акции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Преподаватели и студенты вышли на демонстрацию по призыву девяти профсоюзов образовательного сектора. Участники протеста держали плакаты с критикой экс-премьера, а ныне министра образования Франции Элизабет Борн.

Вскоре начались стычки студентов в полицией. Демонстранты строили баррикады, поджигали мусорные баки и пытались разбить витрины магазинов и банкоматы, а также жгли файеры и дымовые шашки и бросали петарды.

Правоохранители начали отталкивать агрессивно настроенных протестующих дубинками. Кроме того, был применен слезоточивый газ.

Акции во Франции проходят против снижения покупательной способности государственных служащих. Профсоюзы назвали 2025 год «черным годом для госсектора». Они указали на то, что правительство хочет заставить их работать больше с переходом на пенсии в 64 года при отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и «социальную несправедливость» из-за сокращения бюджета сектора госуслуг.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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