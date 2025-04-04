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Пятница, 4 апреля 2025, 08:15 мск

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КС Южной Кореи подтвердил отстранение Юн Сок Ёля от должности президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото агентства Yonhap

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал решение Национального собрания республики об импичменте президента Юн Сок Ёля, сообщает агентство «Ренхап».

За это решение выступили все восемь судей. КС счел, что для введения военного положения в стране в начале декабря прошлого года не было законных оснований. Приговор вступил в силу немедленно.

Теперь Южную Корею ждут досрочные президентские выборы. Новый президент должен быть избран в течение 60 дней. Ожидается, что выборы состоятся 3 июня. До вступления в должность нового президента его обязанности продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.

Напомним, Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге президент согласился отменить свое решение. 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Спустя месяц следователи арестовали Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Тот отверг все обвинения.

Сеул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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