В США жертвами торнадо и наводнений стали 20 человек

В США число жертв штормов и торнадо выросло до 20 человек. Последствия стихии устраняют в шести американских штатах, сообщают местные СМИ.

За последнюю неделю экстренные службы зафиксировали более 90 случаев возникновения торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане, Арканзасе и Миссисипи. Разрушительные ураганы сопровождаются проливными ливнями.

Бригады спасателей работают на местах и продолжают разбор завалов. По последним данным, жертвами наводнений стали 20 человек, включая 9-летнего мальчика в Кентукки, которого унесло потоком воды, когда он шел на автобусную остановку.

Повреждения получила и инфраструктура: затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередачи. В пострадавших от непогоды городах произошло массовое отключение электричества.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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