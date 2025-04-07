В США жертвами торнадо и наводнений стали 20 человек

В США число жертв штормов и торнадо выросло до 20 человек. Последствия стихии устраняют в шести американских штатах, сообщают местные СМИ.
За последнюю неделю экстренные службы зафиксировали более 90 случаев возникновения торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане, Арканзасе и Миссисипи. Разрушительные ураганы сопровождаются проливными ливнями.
Бригады спасателей работают на местах и продолжают разбор завалов. По последним данным, жертвами наводнений стали 20 человек, включая 9-летнего мальчика в Кентукки, которого унесло потоком воды, когда он шел на автобусную остановку.
Повреждения получила и инфраструктура: затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередачи. В пострадавших от непогоды городах произошло массовое отключение электричества.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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