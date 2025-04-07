российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 апреля 2025, 12:15 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США жертвами торнадо и наводнений стали 20 человек

В США число жертв штормов и торнадо выросло до 20 человек. Последствия стихии устраняют в шести американских штатах, сообщают местные СМИ.

За последнюю неделю экстренные службы зафиксировали более 90 случаев возникновения торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане, Арканзасе и Миссисипи. Разрушительные ураганы сопровождаются проливными ливнями.

Бригады спасателей работают на местах и продолжают разбор завалов. По последним данным, жертвами наводнений стали 20 человек, включая 9-летнего мальчика в Кентукки, которого унесло потоком воды, когда он шел на автобусную остановку.

Повреждения получила и инфраструктура: затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередачи. В пострадавших от непогоды городах произошло массовое отключение электричества.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Наводнение

В Австралии более 100 тысяч домашних животных погибли из-за паводка / В Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации / Ситуация с паводком ухудшилась в 11 регионах России / В МЧС обозначили зоны риска стихийных бедствий в 2025 году / На Филиппины обрушился пятый за месяц тайфун / Более 130 тысяч испанцев вышли на протесты после наводнений / В Колумбии объявили режим бедствия из-за наводнений / Испанские власти признали пропажу 89 человек в результате шторма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение, США,