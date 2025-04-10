Евросоюз отменяет льготы для украинского импорта

Европейский союз не намерен продлевать льготы для украинского импорта. В Брюсселе рассматривают новую систему тарифов в качестве запасного плана, а Киев уже заявил о риске сокращения экономики.

ЕС не будет продлевать режим беспошлинного ввоза для украинской сельхозпродукции после истечения срока его действия 5 июня, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. «Нынешние меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что возможности продления нет», – сказал Хансен, выступая перед комитетом по сельскому хозяйству Европарламента.

ЕК собирается предоставить Украине экстренный доступ на европейский рынок после истечения нынешнего льготного режима по новой системе квот, которая не будет на том же уровне, что и сейчас, передает Politico.

В свою очередь в Киеве опасаются, что отмена беспошлинного режима без запасного варианта может стоить экспорту 3,3 млрд евро и сократить ВВП страны на 2,5%.

По словам источников издания, неофициальные переговоры продолжаются, но чиновники из ЕС частном порядке признают, что завершение сделки с запасным вариантом до 5 июня будет сложной задачей. Это связано в том числе с тем, что Евросоюз переключает внимание на торговое противостояние с США.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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