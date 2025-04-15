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Вторник, 15 апреля 2025, 11:14 мск

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Трое погибли и 16 человек пострадали при взрыве полицейской машины в Пакистане

В Пакистане взорвался грузовик полиции. В результате три человека погибли и 16 получили ранения.

Инцидент произошел в районе Шамсабад пакистанской провинции Белуджистан. Полицейский автомобиль, перевозивший сотрудников службы безопасности из Калата, подвергся нападению и был подорван самодельным взрывным устройством.

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили различные ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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