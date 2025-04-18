Во Франции спецназ вышел на забастовку из-за переработок

Во Франции сотрудники элитного подразделения полиции BRI объявили о забастовке. Они требуют увеличения премий за переработки.

Около 400 спецназовцев присоединились к забастовке по всей стране. Они сократили дежурства и ночные патрули. В сообщении профсоюза сотрудников полиции говорится, что правоохранители требуют признания сложности и опасности их работы.

«Это подразделение, о котором много говорят, но которое абсолютно не признано, не получает никаких премий, никаких компенсаций. Мы хотим признания исключительной профессии, за которую мы получаем обычную плату», – отметили в профсоюзе.

Сроки забастовки не определены. Кроме того, около 70 сотрудников BRI также вышли на манифестацию в одном из самых криминальных районов столичного региона Нантере.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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