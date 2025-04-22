Государственный секретарь США Марко Рубио будет представлять Вашингтон в Лондоне на переговорах по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей Киева. Об этом сообщили в американском госдепартаменте.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке в Лондоне нового раунда переговоров об урегулировании на Украине. Встреча намечена на 23 апреля. В составе делегации Киева будут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Вашингтон, Елена Володина
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