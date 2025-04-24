Трамп раздражен российскими ударами по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российскими ударами по Украине и призвал Москву и Киев заключить мирное соглашение.

«Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, и очень не удачное время для этого», – заявил Трамп в своей соцсети.

«Давайте заключим мирное соглашение!» – добавил американский лидер.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило о ночном массированном ударе по предприятиям ракетно-космической, бронетанковой и авиационной промышленности Украины и другим объектам ВПК. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной операции.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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