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Трамп хочет обложить 100-процентными пошлинами иностранное кино

Президент США Дональд Трамп заявил об умирающей американской киноиндустрии и предложил ввести пошлины на фильмы иностранного производства. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов», – отметил американский лидер.

В этой связи он предложил обложить пошлиной любые фильмы, которые производят за рубежом и привозят в США. Соответствующее поручение Трамп дал Министерству торговли.

В настоящее время нет ясности, как именно будет применяться тариф, потому что фильмы являются интеллектуальной собственностью, а не товаром, и не облагаются пошлинами. Телестудии получают налоговые льготы для съемок за пределами Голливуда и возвращение в США может нанести ущерб американскому кинопроизводству.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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