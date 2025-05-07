США хотят выслать на Украину нелегалов из третьих стран

Вашингтон обращался к Киеву с просьбой принять депортированных из третьих стран. Украинские власти пока не дали ответ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

В начале года администрация президента США Дональда Трампа призвала украинское правительство принять «неопределенное число» граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов.

По мнению издания, такая просьба выглядит экстраординарно, учитывая то, что на Украине действует военное положение, авиасообщение закрыто, а Киев зависит от иностранной помощи.

К данному моменту украинские власти не предоставили ответ. Украинский дипломат сообщил американскому посольству, что раньше Украина принимала своих граждан, депортированных из США, но в настоящее время страна сталкивается с «чрезвычайной ситуацией военного времени».

Один из чиновников сообщил, что вопрос не обсуждался на высшем правительственном уровне. Пока Украина не приняла ни одного гражданина третьей страны из Соединенных Штатов.

Согласно планам Трампа, США собираются депортировать в 2025 году до 1 млн нелегалов. Просьбы о приеме депортированных получили ряд государств, согласием ответили Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Руанда и Мексика.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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