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Понедельник, 12 мая 2025, 18:49 мск

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Трамп настаивает на стамбульских переговорах Москвы и Киева

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, которую анонсировал глава российского государства Владимир Путин. Американский лидер подчеркнул, что верит в позитивные результаты.

«В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи», – заявил Трамп (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, президент РФ Владимир Путин на брифинге для СМИ 11 мая предложил возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий. Он выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков 15 мая в Стамбуле. Киев в ответ на предложение Москвы потребовал для начала остановить все боевые действия на 30 дней. После того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта, Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговорный процесс с Россией. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ждет прекращения огня со стороны России с 12 мая, и заявил о готовности лично встретиться с президентом России в Стамбуле 15 мая.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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