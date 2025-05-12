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Трамп готов приехать в Стамбул на переговоры Москвы и Киева

Фото: архив Белого дома

Президент США Дональд Трамп допустил, что может приехать в Стамбул 15 мая на переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

«Как я понимаю, оба лидера будут там. Я раздумывал над тем, чтобы прилететь туда. Не знаю, у меня будут несколько встреч, но я думал над возможностью прилететь туда, если буду считать, что что-то произойдет. <...> Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным», – сказал Трамп (цитата по РБК).

Напомним, президент РФ Владимир Путин на брифинге для СМИ 11 мая предложил возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий. Он выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков 15 мая в Стамбуле. Киев в ответ на предложение Москвы потребовал для начала остановить все боевые действия на 30 дней.

После того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта, Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговорный процесс с Россией. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ждет прекращения огня со стороны России с 12 мая, и заявил о готовности лично встретиться с президентом России в Стамбуле 15 мая.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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