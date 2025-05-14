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Среда, 14 мая 2025, 16:52 мск

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Трамп в ожидании «довольно неплохих» новостей по Украине

Фото: архив CNN

В ближайшие дни могут появиться неплохие новости, касающиеся России и Украины и возможного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар.

«Я думаю, что сегодня и, возможно, завтра, а может быть, и в пятницу у нас будут довольно неплохие новости. Но мы еще посмотрим», – передает слова американского лидера корреспондент телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс (цитата по ТАСС).

Напомним, в четверг, 15 мая, в Турции ожидается возобновление переговоров Москвы и Киева об урегулировании украинского конфликта.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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