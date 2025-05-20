Вашингтон не прекращал военную помощь Киеву – госсекретарь США

США не прекращали поставки вооружений для киевского режима, но решения о новых пакетах военной помощи нет. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Эта программа [по отправке Киеву вооружений] не была отменена. Они продолжают получать оружие», – сказал он (цитата по ТАСС) на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В то же Рубио отметил, что решений о предоставлении новой военной помощи Киеву не принималось. «Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает [направляться]», – пояснил глава американского Госдепа.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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