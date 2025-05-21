В Пакистане четверо детей погибли при взрыве школьного автобуса

В Пакистане террорист-смертник совершил атаку на школьный автобус. По предварительным данным, четыре ученика погибли, еще 38 получили различные ранения.

Теракт произошел в районе Хуздар Белуджистана. Взрыв прогремел, когда автобус перевозил детей в школу.

На данный момент известно, что четыре ребенка получили смертельные травмы. Еще 38 человек пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что число жертв теракта может вырасти.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и выразил слова соболезнования в связи со смертью детей. Он назвал преступников «зверьми», которые не заслуживают снисхождения, заявив, что враг совершил акт «явного варварства, нацелившись на невинных детей».

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Предположительно, взрыв организовали этнические белуджские сепаратисты, которые часто нападают на силы безопасности и мирных жителей в регионе.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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