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Среда, 28 мая 2025, 12:45 мск

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В заброшенном доме в Мексике обнаружили 17 трупов

Фото Freepik

В Мексике в заброшенном здании обнаружили тела 17 человек. Предположительно, они стали жертвами наркокартелей.

Жуткую находку сделали в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато. Мертвецов учуяла служебная собака. Как позже было установлено, пятеро из погибших числились пропавшими без вести.

Массовое убийство связывают с конфликтом между бандами, занимающимися незаконной торговлей наркотиков. Эти люди могли стать жертвами разборок преступных группировок, которые ведут в штате войны за сферы влияния.

В доме также нашли мачете, кирки и лопаты. Известно, что среди погибших была женщина.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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