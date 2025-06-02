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В Китае буйный турист повредил статуи воинов терракотовой армии

Фото: Freepik

В Китае турист разгромил статуи терракотовых воинов. Дебошира задержали, выяснилось, что у него есть проблемы с психикой.

Инцидент произошел в музее терракотовой армии в городе Сиань. Мужчина перелез через ограждение и спрыгнул в яму глубиной 5,4 метра, на дне которой находятся статуи глиняных воинов.

Турист начал громить древности и успел серьезно повредить две статуи, пока его не задержали. Установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. По факту произошедшего проводится расследование.

Терракотовая армия в Китае насчитывает более 8 тысяч глиняных статуй, которые были изготовлены во втором веке до нашей эры. Терракотовые воины являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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