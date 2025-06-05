Военные Мали обвинили Главное разведывательное управление Украины в подготовке и поддержке террористов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на расследование малийских вооруженных сил.

Так во время одной из операций против джихадистов малийские военнослужащие нашли документы, принадлежащие ГУР МО Украины, и дрон с надписями на украинском языке. В бумагах обнаружили свидетельства того, что украинская военная разведка активно сотрудничает с группировкой, связанной с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная законами России).

По данным малийского оборонного ведомства, украинские агенты координировали атаки террористов против ВС Мали, предоставляли дроны с украинскими системами сброса и даже осуществляли атаки на малийские позиции с помощью FPV-дронов.

Отмечается, что ГУР Украины поставляло боевые беспилотники повстанцам, а те передали часть техники террористам. При этом поставкам оружия и прибытию украинских инструкторов содействовало украинское посольство в Нуакшоте.

Бамако, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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