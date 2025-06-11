российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 июня 2025, 21:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент Сербии встретился с Зеленским

Фото из официального аккаунта президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Как сообщил сербский лидер, одной из тем обсуждения стало достижение мира, а особое внимание на переговорах было уделено стремлению к «как можно более тесному сотрудничеству в различных сферах».

«Мы обменялись мнениями о важности достижения долгосрочного и устойчивого мира, соблюдения международного права, а также о роли дипломатии в преодолении конфликтов», – отметил Вучич в социальных сетях.

По его словам, разговор был «важным и откровенным» и охватывал ключевые геополитические вызовы, стоящие перед Европой и всем миром.

Одесса, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Сербия готова восстановить два города на Украине – Вучич / В Белгородской области под ударом ВСУ оказались семь населенных пунктов / Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника и один над Крымом / Мединский анонсировал срочные обмены тяжелоранеными пленными / Наступают широким фронтом: армия России громит ВСУ в Днепропетровской области / Мединский: неуступчивость может стоить Украине новых территориальных потерь / США сократят расходы на помощь Украине в 2026 году / Ключевой узел украинской обороны: ВС РФ вплотную подошли к Северску в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Сербия, Украина,