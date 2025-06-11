Президент Сербии встретился с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Как сообщил сербский лидер, одной из тем обсуждения стало достижение мира, а особое внимание на переговорах было уделено стремлению к «как можно более тесному сотрудничеству в различных сферах».

«Мы обменялись мнениями о важности достижения долгосрочного и устойчивого мира, соблюдения международного права, а также о роли дипломатии в преодолении конфликтов», – отметил Вучич в социальных сетях.

По его словам, разговор был «важным и откровенным» и охватывал ключевые геополитические вызовы, стоящие перед Европой и всем миром.

Одесса, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube