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Иран готов ударить по базам любой страны, которая защищает Израиль

Фото: Freepik

Иран усилит свои атаки на Израиль и нанесет удар по региональным базам любой страны, которая попытается его защитить. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник в комментарии телеканалу CNN.

«Иран оставляет за собой право, в соответствии с международным правом, решительно ответить этому (израильскому – прим. ред.) режиму», – сказал собеседник телеканала. «Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», – добавил он.

Ранее источники телеканала в США и Израиле сообщили, что американские военные, размещенные на Ближнем Востоке, были задействованы в перехвате иранских ракет, запущенных по целям в Израиле. По утверждению израильского источника CNN, другие страны региона также помогли военным Израиля в отражении иранской ракетной атаки.

Иран в ночь на субботу нанес четыре волны ракетных ударов по Израилю в ответ на израильские атаки по иранским военным и ядерным объектам в пятницу, 13 июня. Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что целями были военно-промышленным центры и авиабазы.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате атаки Ирана по Израилю погибли четыре человека и более 70 пострадали.

В Иране в результате израильских ударов погибли минимум 78 человек, включая высокопоставленных военных, заявил накануне постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. По его словам, более 320 человек получили ранения, большинство из них – мирные жители.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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