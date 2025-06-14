На пороге масштабной войны: Иран и Израиль активизируют военные операции друг против друга

Иран пообещал продолжить операцию против Израиля в ответ на его удары по исламской республике. Об этом заявил официальный представитель Главного командования армии Ирана Абольфазль Шекарчи в эфире иранского телевидения. Израиль, со своей стороны, заявил о расширении военной операции, направленной против иранской ядерной программы. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на армию Ирана сообщает, что по Израилю в ходе следующих атак будет выпущено до 2 тысяч ракет. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь Тегеран, если иранские удары по еврейскому государству не прекратятся.

«Это (ночные ракетные удары по Израилю – прим. ред.) было только частью нашей операции, и мы продолжим ее до тех пор, пока режим сионистских преступников не раскается», – сказал Шекарчи. Ранее сегодня агентство Fars сообщило со ссылкой на источник, близкий к военному руководству Ирана, что Тегеран после ответной ограниченной атаки по Израилю продолжит наносить удары по еврейскому государству. По словам собеседника издания, Иран может атаковать военные базы США на Ближнем Востоке.

«Война, которую путем агрессии начал сионистский, в ближайшие дни распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана», – сказал источник (перевод ТАСС).

Вместе с тем, как передает агентство Mehr, Тегеран официально предупредил США, Великобританию и Францию, что их военные объекты на Ближнем Востоке станут целью иранских ударовв случае оказания помощи Израилю.

Израиль, тем временем, принял решение расширить военную операцию на территории Ирана против ядерной программы исламской республики. Заявление об этом сделал советник канцелярии офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных», – написал Гендельман в своем тг-канале.

В свою очередь, начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар в ходе совещания у министра обороны еврейского государства Исраэля Каца заявили о планах новых авиаударов по целям в Тегеране, передает ТАСС со ссылкой на портал Ynet. Минувшей ночью истребители ВВС Израиля, по информации армейской пресс-службы, ударили по десяткам целей, связанных с противовоздушной обороной в районе Тегерана.

Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Тегеран сгорит», если верховный лидер Ирана Али Хаменеи «продолжит обстреливать ракетами израильский тыл».

Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». В результате массированной атаки по военным и ядерным объектам Ирана погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также шесть ученых-ядерщиков. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку Израиля по Ирану объявлением войны. В ответ Тегеран сегодня ночью нанес ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам.

Тегеран, Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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