В США усилят меры по депортации нелегальных мигрантов

В США хотят расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов. К ужесточению борьбы с нелегалами призвал президент Дональд Трамп.

По словам американского лидера, сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США проявили невероятную силу, решимость и мужество, способствуя выполнению очень важной миссии – крупнейшей в истории операции по массовой депортации нелегальных иностранцев.

«Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев», – добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что эти города являются «ядром демократического центра власти», а демократы используют нелегальных иммигрантов для расширения своей базы избирателей и мошенничества на выборах.

Напомним, 7 июня в США вспыхнули массовые беспорядки после рейдов службы иммиграционного и таможенного контроля в Лос-Анджелесе. Протестующие нападали на полицейских, в связи с этим администрация Трампа направила в город бойцов национальной гвардии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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