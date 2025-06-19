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Атака на АЭС «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем

Удар по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране может привести к катастрофе, подобной той, что произошла в Чернобыле. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло», – сказал глава «Росатома» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Бушерская АЭС – первая атомная электростанция в Иране, которая располагается вблизи города Бушер. Строительство станции начали в 1975 году, но только в 2013 году ее смогли ввести в промышленную эксплуатацию.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обеспокоена возможными рисками, которые могут принести удары Израиля и Ирана для АЭС «Бушер».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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